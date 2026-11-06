Словакия готова помочь Украине в процессе вступления в Европейский союз и поделиться собственным опытом евроинтеграции. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо 5 ноября во Львове на четвёртом совместном заседании правительств двух стран. Его слова приводит словацкое информационное агентство TASR.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что Братислава уважает стремление Киева присоединиться к европейскому объединению. При этом он напомнил, что претендующие на членство государства обязаны выполнить необходимые требования.

«Мы по-дружески предлагаем вам помощь — как в вопросах, связанных с опытом работы в ЕС, так и в том, что касается опыта, приобретённого нами в процессе вступления в Евросоюз», — сказал Фицо.

Во время встречи словацкий премьер обсудил с украинским коллегой Сергеем Корецким международную политику, перспективы мирного урегулирования и дальнейшее сотрудничество двух государств. Особое внимание стороны уделили гуманитарным вопросам и подготовке Украины к зиме.

Фицо отметил, что Словакия продолжает помогать соседней стране с приобретением генераторов и обустройством укрытий для гражданского населения. По его словам, Братислава заинтересована в сохранении добрососедских отношений и готова содействовать достижению устойчивого мира.

Вместе с тем словацкий премьер раскритиковал Евросоюз за неспособность предложить инициативы, которые могли бы приблизить прекращение украинского конфликта. Он выразил мнение, что объединению следует уделять больше внимания поиску путей урегулирования.

Правительства также обсудили совместные инфраструктурные проекты. Среди приоритетов — развитие электрических соединений между странами, модернизация приграничных объектов и строительство автомобильной магистрали по маршруту Кошице — Михаловце — Ужгород. Для реализации некоторых проектов стороны рассчитывают привлечь европейское финансирование.

По итогам заседания Словакия и Украина подписали совместную декларацию о сотрудничестве, договорённости об открытии двуязычных гимназий, модернизации пограничной инфраструктуры и взаимодействии в сфере подготовки специалистов для атомной отрасли.

Фицо выразил надежду, что после завершения конфликта между двумя странами появятся дополнительные возможности для экономического сотрудничества. Он также предложил провести следующую встречу с участием предпринимателей Словакии и Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Фицо назвал достижение мира главным условием для вступления Украины в Евросоюз. В июле словацкий премьер заявил, что продолжающиеся боевые действия остаются основным препятствием для евроинтеграции Киева. По его словам, Евросоюз не станет принимать государство, находящееся в состоянии вооружённого конфликта.