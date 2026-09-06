Бразильская футболистка, осуждённая в РФ за контрабанду гашиша, просится домой

Осуждённая в Ленинградской области за контрабанду и хранение наркотиков бразильская футболистка Летиция Виллар Паиш попросила экстрадировать её из России в Бразилию для отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщила адвокат спортсменки Мария Сергеева.

«Мы добиваемся скорейшей экстрадиции нашей подзащитной в Бразилию, чтобы она могла отбыть наказание на родине», — сказала собеседница агентства.

Суд признал 33-летнюю спортсменку, выступавшую за пляжный футбольный клуб «Локомотив» из Санкт-Петербурга, виновной в контрабанде наркотических средств и незаконном хранении наркотика в значительном размере. Приговор — 5 лет 2 месяца колонии общего режима. В настоящее время она находится в женской исправительной колонии №2 в Мордовии.

Напомним, что Виллар Паиш была задержана российскими таможенниками при пересечении границы Эстонии и РФ при попытке пронести в ручной клади гашиш общей массой 6,13 грамма. Сама спортсменка заявляла, что не знала, что её действия в РФ являются незаконными, однако признала вину. Посольство Бразилии в РФ известно об уголовном преследовании своей гражданки и держит ситуацию на контроле.