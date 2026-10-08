Бразильский защитник «Зенита» рассказал о попытках покинуть клуб из-за сына

Защитник «Зенита» Нино признался, что зимой был близок к возвращению на родину ради сына Антонио, у которого синдром Дауна, однако петербургский клуб не стал рассматривать предложения «Палмейраса» и «Флуминенсе» о покупке игрока. Об этом футболист рассказал в беседе с бывшим игроком сборной Бразилии Фелипе Мело на YouTube-канале Felipe Melo TV.

По словам Нино, он вместе с женой давно договорился, что развитие ребёнка важнее спортивной карьеры. Семья считает, что для речи и общего развития мальчику лучше находиться в Бразилии. Именно поэтому они никогда не отказывались от возможных вариантов перехода. Интерес к защитнику проявили сразу два бразильских клуба.

«Проблема заключалась в том, что ещё в декабре, когда клубы обратились к нам, «Зенит» заявил, что продаст меня только в случае завоевания чемпионского титула», — рассказал Нино.

Вопрос с золотом решился лишь в июне, а «Палмейрас» столько ждать не стал и отказался от перехода.

После чемпионства петербуржцы дали добро на продажу, но выставили свою цену. По словам Нино, «Флуминенсе» предложил хорошие деньги, однако «Зенит» запросил больше, и клуб уже не мог поднять сумму. До выбора между командами дело так и не дошло — переговоры попросту зашли в тупик.

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