18-летний Шаталов принёс «Зениту» победу над БАТЭ в товарищеском матче

«Зенит» одержал победу над белорусским БАТЭ в товарищеском матче. Петербургская команда забила единственный мяч во втором тайме и завершила встречу со счётом 1:0.

Игра прошла в воскресенье на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Победный гол на 77-й минуте на счету 18-летнего Ивана Шаталова.

За четыре минуты до этого БАТЭ остался в меньшинстве. Защитник Никита Нескоромный получил второе предупреждение и покинул поле. В составе белорусского клуба также сыграл бывший футболист «Зенита» Лука Джорджевич.

Напомним, после девяти туров РПЛ петербуржцы занимают пятое место в турнирной таблице. БАТЭ идёт 14-м после 22-х туров чемпионата Белоруссии. Следующий официальный матч «Зенит» проведёт 10 октября. Команда отправится в гости к «Краснодару» на игру 10-го тура РПЛ.

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