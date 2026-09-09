Британец вернул доступ к 61 биткоину спустя 12 лет и стал миллионером

Житель Великобритании восстановил доступ к 61 биткоину спустя 12 лет после блокировки аккаунта и стал обладателем состояния в несколько миллионов долларов. Криптовалюта хранилась на счёте закрывшейся биржи Intersango. Об этом сообщает VnExpress International.

Британец по имени Крис вложил 1,5 тыс. фунтов в биткоины ещё в 2011 году, когда учился в университете. Он покупал криптовалюту через британскую платформу Intersango.

В 2014 году биржа столкнулась с проблемами и прекратила работу. Доступ к аккаунту Криса оказался заблокирован. На тот момент его криптовалюта стоила около 4 тыс. фунтов.

«Это был удар под дых. Я перестал следить за курсом, потому что решил, что деньги потеряны навсегда», — рассказал Крис.

В 2018 году мужчина получил несколько писем от бывших основателей Intersango с предложением связаться с ними. Однако Крис решил, что столкнулся с мошенниками, и удалил сообщения.

В начале 2026 года жена убедила его вновь попытаться вернуть активы. Британец обратился в юридическую фирму CEL Solicitors, которая занимается делами о возврате криптовалюты. После урегулирования вопроса он получил доступ к 61 биткоину.

По курсу на 9 сентября стоимость этих активов составляла около $4,78 млн. Часть криптовалюты Крис намерен продать. Полученные деньги он планирует направить на покупку дома для матери, семейную поездку и другие расходы. После восстановления доступа мужчина продолжает регулярно проверять состояние счёта, поскольку опасается вновь потерять возможность распоряжаться средствами.

Ранее неизвестный владелец крупного биткоин-кошелька впервые за 13 лет перевёл все находившиеся на нём 909 BTC. К моменту операции стоимость криптовалюты достигла примерно $84,6 млн. Монеты поступали на кошелёк с 2012 по 2013 год, когда один биткоин стоил от нескольких долларов до примерно $130. Аналитики ранее уже фиксировали крупные перемещения активов со старых кошельков на фоне роста стоимости криптовалюты.