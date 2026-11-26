Великобритания заключила рекордный контракт на обслуживание атомных подводных лодок стоимостью 8,7 млрд фунтов стерлингов (около $11,4 млрд). Получателем средств стала британская оборонная компания Babcock. Об этом сообщает Financial Times.

Пятилетнее соглашение предусматривает техническое обслуживание субмарин, инженерную поддержку и развитие инфраструктуры военно-морских баз. Главная задача — сократить время ремонта, чтобы подлодки быстрее возвращались к выполнению боевых задач.

В Минобороны Великобритании рассчитывают, что инвестиции позволят укрепить ядерный потенциал сдерживания страны. Глава ведомства Уэз Стритинг заявил, что Лондон не намерен повторять прежние ошибки, когда финансирование ядерных программ откладывали ради других расходов.

«Даже если для этого придётся перераспределять средства, выделенные другим ведомствам, мы будем отдавать приоритет поддержанию нашего ядерного потенциала сдерживания и подготовке Великобритании к ведению боевых действий», — заявил министр.

По данным Babcock, контракт позволит создать около трёх тысяч новых рабочих мест и более 2,5 тысячи возможностей для стажёров и выпускников вузов. Ещё 8,5 тысячи существующих рабочих мест будут поддержаны соглашением. Около 2,4 млрд фунтов направят предприятиям британской цепочки поставок, в том числе малому и среднему бизнесу.

На вооружении Великобритании находятся четыре атомные подлодки типа Vanguard — HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant. Они оснащены баллистическими ракетами Trident II (D5). В начале 2030-х годов их начнут заменять субмарины нового поколения класса Dreadnought.