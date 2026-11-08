Великобритания и девять стран Северной Европы намерены заключить соглашение о расширении военного сотрудничества на море для противодействия России. Документ планируется подписать 10 ноября в Осло на борту британского авианосца HMS Prince of Wales. Об этом в интервью Financial Times рассказал начальник Штаба обороны Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон.

Главной задачей нового партнёрства станет координация действий союзных флотов, авиации и сухопутных войск. Особое внимание Лондон намерен уделить российским подводным лодкам, которые, по оценке британского командования, могут представлять угрозу судоходству в случае вооружённого конфликта.

Найтон подчеркнул, что союзники должны перейти от деклараций и регулярных встреч к совместным практическим действиям. Речь идёт о более тесном военном взаимодействии в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море.

Основой соглашения станет уже действующий Объединённый экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) под руководством Великобритании. В него входят десять государств: Британия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Новый документ призван укрепить существующий формат, а не создать отдельный военный блок.

Британский военачальник связал необходимость расширения сотрудничества с предполагаемой угрозой со стороны России. Он обвинил Москву в причастности к диверсиям, кибератакам и покушениям в Европе. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.

Найтон назвал нынешнюю международную обстановку наиболее опасной за всю свою взрослую жизнь. По его мнению, европейским государствам необходимо ускорить перевооружение и повысить боеготовность, чтобы укрепить возможности сдерживания.

Визит HMS Prince of Wales в Осло также приурочен к международным встречам по вопросам безопасности Северной Европы. Перед заходом в норвежскую столицу британская авианосная группа участвовала в совместных учениях с союзниками по НАТО.