Призыв британского министра обороны Уэса Стритинга приготовиться к войне в ближайшую тысячу дней — это проявление антироссийского безумия, которым заражены элиты королевства. Так в беседе с РИА «Новости» высказался лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй.

Ранее глава военного ведомства заявил, что страна должна быть готова к возможному вооружённому конфликту к 2030 году. По его словам, на подготовку армии к такой задаче остаётся около тысячи дней.

Галлоуэй раскритиковал подобные высказывания.

«Вот такое безумие сегодня выдают британские политики. СМИ это тиражируют, будто в этом есть смысл, и никто даже не спрашивает, в чём дело», — сказал он.

Политик обратил внимание, что параллельно с воинственными заявлениями страна скатывается в кризис, а экономическое положение только усугубляется. По его мнению, властям удобно иметь постоянного противника, на которого можно переложить ответственность.

«Нам определили постоянного врага — Россию. Все наши проблемы можно списать на неё, и все провалы — вина России», — подытожил он.

Как ранее сообщал Life.ru, в Британии не собираются возвращать обязательную военную службу. Армию продолжат пополнять добровольцами. Об этом сообщил замминистра обороны по делам ветеранов и личного состава Кэлвин Бейли в письменном ответе на запрос депутата парламента Грегори Кэмпбелла.