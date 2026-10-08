Британия внесла «Зарубежнефть» в новый санкционный список

Великобритания ввела санкции против российской компании «Зарубежнефть». Об этом свидетельствуют данные обновлённого британского санкционного списка.

Всего под новые ограничения попали 26 физических и юридических лиц. В перечень также включили 12 судов.

«Зарубежнефть» занимается реализацией нефтегазовых проектов за рубежом. Компания стала одной из организаций, в отношении которых Лондон ввёл новые ограничительные меры.

Обновление санкционного списка стало очередным расширением британских ограничений в отношении российских компаний и связанных с ними структур.

Тем временем США продолжают обсуждать усиление санкционного давления на Россию, в том числе в отношении нефтяного сектора и финансовых организаций. Ранее Life.ru сообщал, что американские сенаторы Джин Шахин и Роджер Викер призвали администрацию Дональда Трампа ускорить введение новых ограничений против России и обратить особое внимание на танкеры, перевозящие российскую нефть.