Британия вывела в море три из четырёх атомных подлодок Vanguard

Великобритания одновременно вывела в море три из четырёх атомных подводных лодок типа Vanguard, составляющих основу её морских сил ядерного сдерживания. Обычно на боевом патрулировании находится только одна такая субмарина. Необычное развёртывание зафиксировала газета The Times со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Собеседник издания назвал ситуацию нетипичной, однако не стал раскрывать причины. По информации Sky News, как минимум одна из вышедших в море подлодок несёт баллистические ракеты с ядерными боеголовками и выполняет плановое боевое дежурство.

Военные эксперты предполагают, что вторая субмарина может готовиться к смене находящегося на патрулировании ракетоносца, а третья — проходить морские испытания. Четвёртая подлодка, HMS Victorious, остаётся на военно-морской базе Девонпорт, где проходит техническое обслуживание.

Британский подводный флот обеспечивает непрерывное присутствие ядерного оружия в море. Для этого Великобритания поддерживает постоянное дежурство хотя бы одного ракетоносца с баллистическими ракетами Trident. Одновременный выход трёх таких кораблей существенно отличается от обычной практики.

Sky News обращает внимание, что столь масштабное развёртывание может свидетельствовать об улучшении технической готовности британских субмарин. В последние годы Королевские ВМС испытывали трудности с обслуживанием подлодок, из-за чего отдельные экипажи были вынуждены проводить на боевом дежурстве более 200 дней подряд.