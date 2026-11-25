В Великобритании женщину будут судить за безмолвную молитву возле клиники, где проводят аборты. О предстоящем процессе сообщила организация Alliance Defending Freedom, обеспечивающая юридическую поддержку обвиняемой.

На скамье подсудимых окажется 49-летняя Изабель Вон-Спрус, одна из руководителей движения против абортов March for Life UK. Судья Бирмингемского магистратского суда Тан Икрам отказался прекратить уголовное преследование активистки. Слушания пройдут с 25 по 29 января 2027 года.

Женщине предъявили обвинения по пяти эпизодам предполагаемого нарушения Акта об общественном порядке в период с июня по ноябрь 2025 года. С октября 2024 года в Англии и Уэльсе действуют специальные 150-метровые зоны вокруг клиник, где проводят аборты. Закон ограничивает действия, направленные на оказание давления на пациентов, создание препятствий для получения медицинских услуг или причинение беспокойства.

Вон-Спрус не признала вину. Активистка считает уголовное преследование за безмолвную молитву свидетельством проблем со свободой слова в стране. Она надеется, что суд защитит её право на свободу мысли и вероисповедания. В случае обвинительного приговора женщине грозит штраф.

Впервые британку задержали за молитву возле клиники в декабре 2022 года, однако уже в феврале следующего года суд её оправдал. В марте 2023-го последовало повторное задержание, после которого полиция прекратила расследование. В августе 2024 года активистка добилась выплаты компенсации в размере 13 тысяч фунтов стерлингов.

История Вон-Спрус привлекла внимание и американских властей. В 2025 году, по данным The Daily Telegraph, администрация президента США Дональда Трампа направила в Великобританию делегацию для встречи с противниками абортов, подвергавшимися задержаниям. Представители Госдепартамента побеседовали с пятью активистами, включая Вон-Спрус.

Ранее бывший депутат британского парламента Джордж Гэллоуэй обратил внимание на масштабы абортов в Великобритании на фоне демографического кризиса. Политик также раскритиковал обсуждение законопроекта об эвтаназии.