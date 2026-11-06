Российский суд заочно приговорил гражданина Великобритании Делани Пола Даррена к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмника. Мужчина признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, в марте 2023 года британец прибыл на Украину, где прошёл боевую подготовку. Его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами и необходимым военным снаряжением.

После подготовки Даррен вступил в Интернациональный легион и, как установил российский суд, участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих и представителей силовых структур ДНР и ЛНР.

Как уточнили в СК, за участие в вооружённом конфликте британец получал материальное вознаграждение. Его деятельность в составе украинского формирования продолжалась до августа 2023 года.

Главное следственное управление СК России собрало доказательства, которые были представлены суду. По итогам рассмотрения уголовного дела Даррена признали виновным в наёмничестве.

Суд назначил гражданину Великобритании 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, поскольку мужчина находится за пределами досягаемости российских правоохранительных органов.

В настоящее время Даррен объявлен в международный розыск.