Британского наёмника ВСУ заочно приговорили в России к 14 годам колонии
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Российский суд заочно приговорил гражданина Великобритании Делани Пола Даррена к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмника. Мужчина признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным следствия, в марте 2023 года британец прибыл на Украину, где прошёл боевую подготовку. Его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами и необходимым военным снаряжением.
После подготовки Даррен вступил в Интернациональный легион и, как установил российский суд, участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих и представителей силовых структур ДНР и ЛНР.
Как уточнили в СК, за участие в вооружённом конфликте британец получал материальное вознаграждение. Его деятельность в составе украинского формирования продолжалась до августа 2023 года.
Главное следственное управление СК России собрало доказательства, которые были представлены суду. По итогам рассмотрения уголовного дела Даррена признали виновным в наёмничестве.
Суд назначил гражданину Великобритании 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, поскольку мужчина находится за пределами досягаемости российских правоохранительных органов.
В настоящее время Даррен объявлен в международный розыск.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России заочно приговорили к 14 годам колонии британского наёмника Энниса Адама Уилсона. По данным СК, он также участвовал в боевых действиях на стороне Украины и был объявлен в международный розыск.