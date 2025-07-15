Наёмника из Британии приговорили в России к длительному сроку за участие в боях на стороне ВСУ

Суд вынес приговор наёмнику из Великобритании Эннису Адаму Уилсону, за участие в конфликте на стороне Украины. Он признан виновным в наёмничестве по статье 359 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Наёмник Уильсон. Фото © СК

С 2022 года Уильсон воевал против сил Донецкой Народной Республики и российских военнослужащих. Он прошёл обучение, получил навыки обращения с оружием и был обеспечен всем необходимым для участия в боевых действиях.

Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Уильсон объявлен в международный розыск.