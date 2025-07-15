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15 июля, 11:31

Наёмника из Британии приговорили в России к длительному сроку за участие в боях на стороне ВСУ

Суд в России заочно приговорил к 14 годам воевавшего за ВСУ наёмника Уильсона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Суд вынес приговор наёмнику из Великобритании Эннису Адаму Уилсону, за участие в конфликте на стороне Украины. Он признан виновным в наёмничестве по статье 359 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Наёмник Уильсон. Фото © СК

Наёмник Уильсон. Фото © СК

С 2022 года Уильсон воевал против сил Донецкой Народной Республики и российских военнослужащих. Он прошёл обучение, получил навыки обращения с оружием и был обеспечен всем необходимым для участия в боевых действиях.

Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Уильсон объявлен в международный розыск.

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Ранее в России заочно вынесли приговор гражданину Великобритании Гэри Бонини за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Его приговорили к 14 годам тюрьмы. В 2022 году он прибыл на Украину и добровольно присоединился к вооружённому формированию в качестве наёмника.

Анастасия Никонорова
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