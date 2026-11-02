В России стартовала пилотная Школьная управленческая лига, созданная по методологии конкурса «Лидеры России. Команда» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Первыми испытания прошли участники финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в детском центре «Орлёнок». По итогам соревнований определили 15 команд-победителей из 13 регионов страны.

В испытаниях, которые проходили 29 и 30 октября, приняли участие 159 команд учеников 8–10-х классов. Школьники учились распределять роли, совместно принимать решения, отстаивать свои предложения и работать в условиях ограниченного времени. Программа также включала управленческий диктант с вопросами по истории, культуре и общей эрудиции.

Победителями стали 84 школьника в составе 15 команд. Главным призом для них станет наставничество со стороны финалистов конкурса «Лидеры России. Команда». Именно в регионах, которые представляют победители, запустят пилотный проект Школьной управленческой лиги.

На церемонии награждения к участникам обратился первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что школьники первыми попробовали задания, разработанные на основе методологии конкурса управленцев «Лидеры России».

«Любопытство, интерес, желание учиться и предлагать нестандартные идеи важны, но почти все серьёзные задачи, с которыми вы встретитесь в жизни, придётся решать вместе с другими людьми. Поэтому умение работать в команде станет одним из главных конкурентных преимуществ», — подчеркнул Кириенко.

В России стартовал новый проект по развитию лидерских навыков школьников. Фото © Пресс-служба «Россия — страна возможностей»

В России стартовал новый проект по развитию лидерских навыков школьников. Фото © Пресс-служба «Россия — страна возможностей»

В России стартовал новый проект по развитию лидерских навыков школьников. Фото © Пресс-служба «Россия — страна возможностей»

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал мероприятие началом нового проекта, который позволит школьникам развивать лидерские качества. По его словам, полученные навыки пригодятся участникам не только во время учёбы, но и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин пояснил, что главная задача лиги — дать подросткам практический опыт командной работы. Речь идёт об умении договариваться, слышать других, распределять ответственность и совместно добиваться результата.

«Мы не готовим школьников к ЕГЭ по управлению. Мы даем им то, чего нет ни в одном учебнике, — опыт быть командой здесь и сейчас: распределять роли, договариваться, слышать друг друга и приходить к результату», — отметил Бетин.

Пилотная лига охватит Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Кемеровскую, Амурскую, Брянскую, Новгородскую, Свердловскую и Тамбовскую области, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Крым и Марий Эл. В дальнейшем полученный опыт планируется использовать для развития проекта.

Ранее Life.ru рассказывал, как участники конкурса «Большая перемена» на один день стали руководителями крупнейших российских компаний. В рамках акции «День самоуправления» школьники познакомились с работой топ-менеджеров и попробовали самостоятельно решать управленческие задачи. Некоторые участники также посетили мероприятия конкурса «Лидеры России» и узнали об особенностях работы руководителей.