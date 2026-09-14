Казачье общество представило стенд на Международном фестивале молодёжи

Площадку на Международном фестивале молодёжи — 2026 в Екатеринбурге представило Всероссийское казачье общество. Одним из почётных гостей мероприятия стал атаман Виталий Кузнецов, сообщили в телеграм-канале ВсКО.

Всероссийское казачье общество на Международном фестивале молодёжи – 2026. Видео © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Стенд посетил заместитель министра культуры России Сергей Першин. Его встретил Кузнецов, после чего замминистра осмотрел экспозицию с традиционными и официальными казачьими костюмами. Першин также пообщался с журналистами и оставил памятную запись в гостевой книге.

Площадка знакомит участников фестиваля, в том числе иностранцев, с казачьей культурой как частью культурного наследия России. Экспозиция призвана показать молодёжи традиции, особенности быта и современную роль казачества. Отдельный акцент сделан на сохранении национальной идентичности.

Кузнецов отметил важность продвижения российской культуры и традиционных ценностей среди молодого поколения. По его мнению, международный фестиваль позволяет рассказывать о них аудитории из разных стран. Именно такие форматы, считает атаман, помогают сохранять преемственность и интерес к историческим традициям.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге более 100 поваров знакомят гостей Международного фестиваля молодёжи с кухнями народов России. Гастрофестиваль получил название «Вкусы народов мира». Участникам предлагают как хорошо знакомые блюда, так и региональные специалитеты. Многие из них редко встречаются за пределами родных регионов.