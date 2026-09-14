На фестивале молодёжи в Екатеринбурге 100 поваров угощают блюдами народов России

Более 100 поваров знакомят гостей Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге с кухнями народов России. На гастрофестивале «Вкусы народов мира» участникам предлагают как хорошо знакомые блюда, так и региональные специалитеты, которые редко встретишь за пределами их родины, пишет URA.ru.

В меню вошли удмуртские перепечи — небольшие открытые пирожки с начинкой, озерник с рыбой, дагестанские чуду и курзе, бурятские буузы, осетинские пироги и калинник из заварного ржаного теста с калиной. Также гости могут попробовать шаньги, курник, дальневосточную уху, драники и скоблянку.

Не забыли организаторы и о сладком. На площадке представлены хворост, мармелад из дикорастущих ягод, пахлава, маамуль, кунафа и разные варианты чурчхелы.

Первыми российские блюда оценивают в том числе зарубежные гости. Участницы из Эквадора Сильвия и Тайна, например, выбрали чебурек и сравнили его со знакомой им эмпанадой.

«На нашей площадке мы прославляем физический и интеллектуальный труд наших поваров, их собралось больше 100 на нашем фестивале», — рассказала автор концепции и программы, руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Кроме дегустаций, на площадке ежедневно проходят мастер-классы и гастрономические представления. Международный фестиваль молодёжи собрал в Екатеринбурге 10 тысяч участников из 191 страны и продлится до 17 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, что на этой же площадке испечённую пятиметровую русскую кулебяку дополнил курник весом более 16 килограммов. Всего команда гастрономической программы рассчитывает приготовить для гостей и участников около 20 тысяч бесплатных дегустационных порций. Международный фестиваль молодёжи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября под девизом «Следуй за мечтой». Life.ru писал, что на Урал приехали 10 тысяч молодых участников из 191 страны, причём половину из них составляют иностранные гости.