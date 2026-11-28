Будут последствия: «Торпедо» выступило с заявлением после драки фанатов
ФК «Торпедо» передал полиции материалы о массовой драке футбольных фанатов
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Московский футбольный клуб «Торпедо» передал правоохранительным органам материалы о массовой драке болельщиков во время матча со «СКА-Хабаровском». Камеры видеонаблюдения на стадионе зафиксировали все противоправные действия участников потасовки, сообщает пресс-служба клуба.
Инцидент произошёл 27 ноября на стадионе имени Эдуарда Стрельцова во время матча 20-го тура Первой лиги. В «Торпедо» подчеркнули, что осуждают любые проявления агрессии и насилия на спортивных аренах. Представители клуба также призвали болельщиков содействовать сохранению праздничной атмосферы на футбольных матчах.
Массовая драка вспыхнула в конце первого тайма, после чего в ситуацию вмешались правоохранители. Сама встреча завершилась победой московской команды со счётом 2:0. Отметим, что для посещения матчей Первой лиги карта болельщика не требуется.
Напомним, конфликт между болельщиками «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» начался с оскорбительных кричалок и бросания снежков, а к концу первого тайма перерос в массовую драку на заснеженных трибунах. В сторону голкипера московской команды также бросили пустую стеклянную бутылку, однако в футболиста она не попала. Потасовку прекратили сотрудники Росгвардии.