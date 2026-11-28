Московский футбольный клуб «Торпедо» передал правоохранительным органам материалы о массовой драке болельщиков во время матча со «СКА-Хабаровском». Камеры видеонаблюдения на стадионе зафиксировали все противоправные действия участников потасовки, сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошёл 27 ноября на стадионе имени Эдуарда Стрельцова во время матча 20-го тура Первой лиги. В «Торпедо» подчеркнули, что осуждают любые проявления агрессии и насилия на спортивных аренах. Представители клуба также призвали болельщиков содействовать сохранению праздничной атмосферы на футбольных матчах.

Массовая драка вспыхнула в конце первого тайма, после чего в ситуацию вмешались правоохранители. Сама встреча завершилась победой московской команды со счётом 2:0. Отметим, что для посещения матчей Первой лиги карта болельщика не требуется.