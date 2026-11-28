В Москве 74 человека привлекли к административной ответственности за нарушения общественного порядка во время футбольного матча «Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Встреча обернулась массовой дракой болельщиков прямо на трибунах стадиона. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Драка на матче «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Видео © X / Алексей Скородед / Евро-Футбол.Ру

Потасовка сопровождалась оскорблениями, а также стороны кидались бутылками и снежками. Разнимать дерущихся пришлось правоохранителям.

Напомним, массовая драка произошла во время матча московского «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» в рамках Лиги PARI. Конфликт произошёл на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Даниловском районе столицы. Сначала фанаты обменивались оскорбительными кричалками и бросали друг в друга снежки. К концу первого тайма словесная перепалка переросла в массовую потасовку прямо на заснеженных трибунах. Драку прекратили сотрудники Росгвардии, а сама встреча завершилась победой московского «Торпедо» со счётом 2:0.