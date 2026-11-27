Матч московского «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» в рамках Лиги PARI сопровождался массовой дракой болельщиков. Конфликт произошёл на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Даниловском районе столицы.

Драка на матче «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Видео © X / Алексей Скородед / Евро-Футбол.Ру

По словам очевидцев, сначала фанаты обменивались оскорбительными кричалками и бросали друг в друга снежки. С трибуны фанатов «СКА-Хабаровска» в сторону голкипера «Торпедо» также полетели снежок и пустая стеклянная бутылка, однако в футболиста они не попали.

К концу первого тайма словесная перепалка переросла в массовую потасовку прямо на заснеженных трибунах. Участники конфликта били друг друга руками и ногами, бросали различные предметы и выкрикивали нецензурные оскорбления. При этом часть болельщиков так и не добралась до соперников из-за глубокого сугроба в секторе. Драку прекратили сотрудники Росгвардии, а сама встреча завершилась победой московского «Торпедо» со счётом 2:0.

Ранее Life.ru писал, как футбольный матч между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Беэр-Шевой» в грузинском Батуми пришлось прервать из-за беспорядков на трибунах. Поводом для столкновений фанатов с полицией послужило появление палестинского флага на стадионе. Правоохранители задержали нескольких болельщиков.