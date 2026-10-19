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Опубликовано 19 октября, 16:37

Бульба-богатырь: В Белоруссии фермер вырастил картофелину весом почти 1,3 кг

В Белоруссии фермер вырастил гигантскую картофелину весом почти 1,3 кг

Обложка © Threads (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenka.loshkevich

Обложка © Threads (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenka.loshkevich

В Белоруссии фермер выкопал необычайно крупную картофелину весом 1 килограмм 281 грамм. Настоящим овощным трофеем похвасталась его супруга Алёна Лошкевич, опубликовавшая фотографию гигантского клубня в соцсетях. На снимке картофелина лежит на весах, подтверждающих её внушительные размеры.

«Посмотрите, какая огромная бульба в Беларуси! Середина октября, муж фермер начал копать картошку. Принёс трофей», — рассказала женщина.

На фотографии видно, что клубень получился не только тяжёлым, но и необычной формы: одна его часть заметно загибается внутрь. При этом, по словам хозяйки, внутри картофелина хорошая.

Для сравнения, крупная картофелина обычно весит около 180–250 граммов. Таким образом, белорусский гигант оказался примерно в пять-семь раз тяжелее привычных больших клубней.

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Ранее Life.ru рассказывал о ещё более необычном картофельном урожае в Бразилии. Местные фермеры выкопали клубень весом около восьми килограммов, напоминавший человеческую стопу с шестью пальцами. Хозяева признавались, что никогда прежде не видели ничего подобного.

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Наталья Демьянова
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