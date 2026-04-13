Украина могла поставлять выращенные на Чернобыльской земле кукурузу и пшеницу европейским потребителям, так как ЕС закупает подобную продукцию у Киева без всяких серьёзных проверок. Об этом сказал Life.ru бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин, комментируя рассекреченные «плантации» сельхозкультур под Чернобылем.

«Не исключаю, что какая-то часть пойдёт в Европу, потому что Европа много закупает украинского зерна и зачастую не проверяет его качество. На это жалуются фермеры — и в Польше, и во Франции, и вообще по всей Европе», — поделился специалист по биооружию.

Такой урожай очень опасно употреблять в пищу, там радионуклиды. У многих из них — цезий, стронций, долгоиграющие компоненты с полураспадом в сотни лет. Поэтому это весьма чревато различными осложнениями, предупредил Никулин. Он посоветовал ЕС очень тщательно проверять продукцию, отправляемую с Украины за рубеж. А также в зоне риска сами украинцы, о которых киевские власти вообще не думают.

«Не исключаю рост онкологических заболеваний в Европе в связи с этим. Так что Украина ещё долго будет аукаться европейским потребителям, которые массово побегут лечиться от рака», — резюмировал собеседник Life.ru.

Напомним, на Украине пресекли деятельность компании, которая более пяти лет выращивала кукурузу и пшеницу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Речь идёт об участках общей площадью свыше 190 гектаров в Вышгородском районе. По данным следствия, земли незаконно перевели в коммунальную собственность и передали частной фирме.