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Опубликовано 23 сентября, 15:13

«Бусификация» дошла до Steam: В Сети заметили игру про украинские ТЦК

Блогер Поздняков рассказал о появлении в Steam игры про украинские ТЦК

Тема принудительной мобилизации на Украине добралась до компьютерных игр. В Steam заметили проект, посвящённый работе территориальных центров комплектования (ТЦК) — TCK GO. На него обратил внимание блогер Владислав Поздняков.

В Сети заметили игру про украинские ТЦК. Видео © Telegram / Поздняков 3.0

Судя по опубликованным материалам, разработчики обыграли тему так называемой «бусификации» — так на Украине называют случаи, когда мужчин силой увозят в ТЦК на микроавтобусах.

По механике игра напоминает классическую «Змейку». Только вместо змеи по экрану перемещается карикатурный сотрудник ТЦК с большой головой и телом червя. Его цель — догнать украинца, который пытается убежать. Как только персонаж его настигает, беглец становится очередной «добычей» такой змейки.

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Это уже не первая игра, построенная вокруг темы украинских ТЦК. Ранее Life.ru писал о появлении в App Store и Google Play симулятора «Побег из ТЦК». В нём игроку предлагалось выбраться из охраняемого учреждения, прокладывать тоннели и избегать охраны.

Больше новостей о ситуации на Украине и событиях вокруг конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / Поздняков 3.0

Наталья Афонина
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