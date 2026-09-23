«Бусификация» дошла до Steam: В Сети заметили игру про украинские ТЦК

Тема принудительной мобилизации на Украине добралась до компьютерных игр. В Steam заметили проект, посвящённый работе территориальных центров комплектования (ТЦК) — TCK GO. На него обратил внимание блогер Владислав Поздняков.

В Сети заметили игру про украинские ТЦК. Видео © Telegram / Поздняков 3.0

Судя по опубликованным материалам, разработчики обыграли тему так называемой «бусификации» — так на Украине называют случаи, когда мужчин силой увозят в ТЦК на микроавтобусах.

По механике игра напоминает классическую «Змейку». Только вместо змеи по экрану перемещается карикатурный сотрудник ТЦК с большой головой и телом червя. Его цель — догнать украинца, который пытается убежать. Как только персонаж его настигает, беглец становится очередной «добычей» такой змейки.

Это уже не первая игра, построенная вокруг темы украинских ТЦК. Ранее Life.ru писал о появлении в App Store и Google Play симулятора «Побег из ТЦК». В нём игроку предлагалось выбраться из охраняемого учреждения, прокладывать тоннели и избегать охраны.