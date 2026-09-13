Business Insider: Запад может потерять превосходство в воздухе в войне с РФ

Западные страны могут лишиться превосходства в воздухе в случае прямого военного конфликта с Россией. Об этом говорится в статье Business Insider.

«Западные военные лидеры всё чаще предупреждают, что в будущей войне против противника сопоставимой силы — например, России — они могут лишиться этих преимуществ», — отмечается в публикации.

Издание напомнило, что после терактов 11 сентября 2001 года США и их союзники проводили военные операции в условиях практически полного контроля над воздушным пространством.

По данным BI, ситуация изменилась после начала специальной военной операции на Украине. Российские беспилотники успешно применяются в зоне боевых действий, что продемонстрировало уязвимость войск, не располагающих безусловным превосходством в небе.

Особенно остро проблема проявляется при эвакуации раненых военнослужащих из окопов. В условиях активного применения дронов перемещение таких бойцов становится значительно сложнее и опаснее.

Ранее Владимир Путин назвал бессмысленными и провокационными предположения о планах России атаковать Европу или вступить в конфликт с НАТО. На встрече с руководителями мировых информагентств президент с юмором задался вопросом о логике подобных действий и заявил, что «никакого смысла» в этом для Москвы нет.