Бутылка и полчаса у двери: Что сняла камера в доме в Москве, где модель убила бывшего

Бывший возлюбленный модели Юлии, которую подозревают в убийстве, около 25 минут ждал у двери её квартиры на Нижегородской улице, прежде чем она впустила его внутрь. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина пришёл примерно в 1:15 ночи с бутылкой алкоголя.

Бывший вебкам-модели 25 минут ждал у двери её квартиры, прося прощения. Видео © SHOT

Первые 20 минут пара разговаривала через дверь. Вадим пытался объясниться и просил прощения за увлечение ставками. Когда он всё же оказался в квартире, между бывшими возлюбленными началась ссора. Спустя шесть минут на крики пришёл охранник, а ещё через девять минут приехала скорая помощь.

Причиной конфликтов, как утверждают родственники Юлии, была игровая зависимость мужчины. Однажды он украл из сейфа в её квартире 500 тысяч рублей и проиграл их на ставках. Несмотря на это, пара ещё несколько раз возобновляла отношения.

Ранее Life.ru рассказывал, что причиной конфликтов в паре была игровая зависимость мужчины. Однажды он украл из сейфа в её квартире 500 тысяч рублей и проиграл их на ставках. Несмотря на это, пара ещё несколько раз возобновляла отношения.