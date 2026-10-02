Мясорубка, холодильник и молоток: В суде раскрыли план убийства модели Эбби Чой

Перед гибелью гонконгской модели и инфлюенсера Эбби Чой её бывшие родственники, по версии обвинения, заранее арендовали дом и закупили оборудование, которое затем использовали для сокрытия тела. Новые подробности громкого дела прозвучали в Высоком суде Гонконга, где сейчас рассматривается обвинение в убийстве 28-летней женщины. Об этом сообщает South China Morning Post.

На скамье подсудимых находятся бывший муж модели Алекс Квонг, его старший брат Энтони Квонг и их отец Квонг Кау. Все трое не признают вину в убийстве. При этом Алекс и Энтони ранее признали себя виновными в воспрепятствовании законному погребению тела, а их отец отвергает и это обвинение.

По словам прокурора Шарлотты Дрейкотт, примерно за две недели до смерти Чой её бывший свёкор и экс-деверь посещали магазины, где приобрели электропилу, мясорубку, холодильник, большой металлический котёл, разделочную доску, коробки и средства для устранения запаха. 15 февраля Энтони также, как утверждает обвинение, купил молоток. Позднее его нашли в арендованном доме, а повреждения головы погибшей, согласно представленным суду экспертным данным, могли соответствовать ударам таким предметом.

21 февраля 2023 года модель собиралась забрать дочь из школы. По версии прокуратуры, она села в автомобиль, которым управлял Энтони Квонг, а внутри находился её бывший муж. Следствие считает, что во время поездки женщине нанесли удары по голове. После этого машина направилась к арендованному дому в деревне Лунг-Мэй в районе Тайпо.

Сосед позднее рассказал, что в тот день слышал из помещения звук работающей электропилы, а вечером почувствовал сильный запах, похожий на запах готовящейся пищи. Обвинение утверждает, что части тела подвергали термической обработке не для употребления в пищу, а чтобы затруднить их идентификацию. Морковь и редьку, по версии прокуратуры, добавляли в ёмкости, чтобы замаскировать запах.

Через несколько дней полиция обнаружила в доме части тела Чой, в том числе в холодильнике. На месте также нашли пилу, мясорубку и большие кастрюли. Алекс Квонг был задержан 25 февраля, когда, по данным следствия, собирался покинуть Гонконг.

Предполагаемым мотивом убийства прокуратура называет конфликт вокруг элитной недвижимости. Чой приобрела квартиру в жилом комплексе Kadooria и оформила её на бывшего свёкра. Отношения между ними, как утверждает обвинение, резко ухудшились после того, как модель решила продать жильё. Стоимость объекта в материалах обвинения оценивалась примерно в 72 млн гонконгских долларов — около $9,2 млн. Прокуратура считает, что Квонг Кау из-за предстоящей продажи решил организовать убийство и привлёк к нему сыновей. Все трое это отрицают.

Ранее Life.ru рассказывал о первых днях расследования убийства Эбби Чой. В феврале 2023 года полиция нашла части тела модели в загородном доме в Тайпо, а бывшего мужа задержали при попытке покинуть Гонконг. Уже тогда правоохранители заявляли, что рассматривают крупный имущественный конфликт между Чой и семьёй её экс-супруга как возможный мотив преступления.