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Опубликовано 7 сентября, 09:19

«Буйная и активная женщина»: У Станислав Бондаренко родилась третья дочь

Актёр Станислав Бондаренко стал отцом в четвёртый раз

Обложка © ТАСС /Артем Геодакян

Обложка © ТАСС /Артем Геодакян

Актёр Станислав Бондаренко («Большое небо», «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери», «Стритрейсеры») поделился с поклонниками в соцсети радостным известием. У него родилась ещё одна дочка. Артист назвал малышку «буйной и активной» и поблагодарил супругу за такой долгожданный подарок. Кадры из роддома Бондаренко опубликовал на своей странице.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ st_bond

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ st_bond

«Сегодня ночью мы в очередной раз стали родителями. 3:36 утра родилась наша малышка Аида. Как говорят врачи, буйная и активная женщина», — написал он.

Сейчас 41-летний артист женат на модели Аурике Алёхиной. Пара состоит в отношениях с 2017 года и уже успела обзавестись двумя дочками — их называли Алексия и Микаэла. При этом у Бондаренко также есть сын Марк от первого брака. С прежней супругой он познакомился во время учёбы в ГИТИСе, но в 2015 году возлюбленные разорвали отношения.

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Ранее Life.ru писал, что 50-летний комик Вадим Галыгин и его супруга певица Ольга Вайнилович стали родителями. Четвёртый для артиста ребёнок появился на свет 26 июня. Супруги сразу опубликовали фотографии в социальных сетях и не стали скрывать радостную новость. Родители дали сыну имя Лука.

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Татьяна Миссуми
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