«Не делал предложение»: Дочь Успенской развеяла слухи о скорой свадьбе

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина не собирается замуж за 22-летнего искусствоведа Артёма Москвина — по крайней мере, пока. Девушка назвала появившиеся сообщения о помолвке не совсем достоверными.

«Информация ложная, мне пока ещё никто не делал предложение», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Слухи о предстоящей свадьбе появились после сюжета программы «Хватит слухов!» на ТВ Центре. В показанном эпизоде Москвин заговорил о женитьбе в гримёрке, однако кольца у него не было. Успенская предложила дочери «согласиться и поиграть», после чего та в шутливой форме ответила «да» и сама спросила избранника, готов ли он состариться с ней «на одной подушке». Этот разговор и стал поводом для серии домыслов о серьёзных мерениях Москвина.

Сам молодой человек комментировать ситуацию не стал. Он лишь пообещал позднее раскрыть подробности отношений с Татьяной. Пара познакомилась благодаря общему знакомому, который разговорился с искусствоведом в парке. Сначала парень собирался помогать Плаксиной с продвижением её картин, а затем между ними начался роман. Сейчас дочери Успенской 36 лет, её возлюбленному всего 22 года.

Ранее королева русского шансона Любовь Успенская рассказала, что уже несколько месяцев живёт под одной крышей с будущим зятем — 22-летним искусствоведом Артёмом Москвиным. Артистка призналась, что охотно приняла молодого человека в своём подмосковном особняке и не видит проблем в таком соседстве.