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Опубликовано 5 сентября, 08:54

«Не делал предложение»: Дочь Успенской развеяла слухи о скорой свадьбе

Дочь Успенской опровергла помолвку с 22-летним искусствоведом Артёмом Москвиным

Дочь Любови Успенской с избранником. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pacha_tati

Дочь Любови Успенской с избранником. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pacha_tati

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина не собирается замуж за 22-летнего искусствоведа Артёма Москвина — по крайней мере, пока. Девушка назвала появившиеся сообщения о помолвке не совсем достоверными.

«Информация ложная, мне пока ещё никто не делал предложение», сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Слухи о предстоящей свадьбе появились после сюжета программы «Хватит слухов!» на ТВ Центре. В показанном эпизоде Москвин заговорил о женитьбе в гримёрке, однако кольца у него не было. Успенская предложила дочери «согласиться и поиграть», после чего та в шутливой форме ответила «да» и сама спросила избранника, готов ли он состариться с ней «на одной подушке». Этот разговор и стал поводом для серии домыслов о серьёзных мерениях Москвина.

Сам молодой человек комментировать ситуацию не стал. Он лишь пообещал позднее раскрыть подробности отношений с Татьяной. Пара познакомилась благодаря общему знакомому, который разговорился с искусствоведом в парке. Сначала парень собирался помогать Плаксиной с продвижением её картин, а затем между ними начался роман. Сейчас дочери Успенской 36 лет, её возлюбленному всего 22 года.

Дочь Любови Успенской показала своего возлюбленного, который младше её на 14 лет
Дочь Любови Успенской показала своего возлюбленного, который младше её на 14 лет

Ранее королева русского шансона Любовь Успенская рассказала, что уже несколько месяцев живёт под одной крышей с будущим зятем — 22-летним искусствоведом Артёмом Москвиным. Артистка призналась, что охотно приняла молодого человека в своём подмосковном особняке и не видит проблем в таком соседстве.

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Татьяна Миссуми
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