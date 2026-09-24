Бузова — наша. И Бузово под Харьковом теперь тоже

Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль населённые пункты Бузово и Хижняково в Харьковской области. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

«В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населённые пункты Бузово и Хижняково Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Бои в этом районе продолжались в последние дни. Ещё 20 сентября Минобороны сообщало, что российские войска ведут бои за Бузово, а в районе Хижняково находятся украинские подразделения внутри кольца окружения. Тогда группировка «Север», по данным ведомства, продолжала сжимать кольцо и расширять внешнюю зону контроля. 21 сентября российское военное ведомство сообщило о переходе под контроль ВС РФ расположенных в том же районе Польной и Новоалександровки. 22 сентября Бузово вновь фигурировало в сводке Минобороны как один из населённых пунктов внутри кольца окружения.

Таким образом, сегодняшнее сообщение Минобороны означает изменение статуса сразу двух населённых пунктов: если несколькими днями ранее ведомство сообщало о продолжающихся боях в этом районе, то теперь заявило об установлении контроля над Бузово и Хижняково.