Актёру Дмитрию Дюжеву пришлось подрабатывать таксистом после съёмок в сериале «Бригада». Новых предложений в кино не поступало, поэтому артист искал другие способы заработать. Об этом исполнитель роли Космоса рассказал журналистам на премьере фильма «Дедмобиль».

Дмитрий Дюжев рассказал, как после «Бригады» работал таксистом. Видео © Telegram / ZVEZDAЧ

По словам Дюжева, представители киноиндустрии с осторожностью относились к актёрам, сыгравшим в криминальной саге. Они сомневались, смогут ли артисты убедительно перевоплощаться в другие образы или зрители и коллеги будут воспринимать их исключительно как криминальных персонажей.

«Кинообщественность остерегалась: не с улицы ли мы криминальные типажи и насколько мы профессиональные актёры для того, чтобы иметь возможность перевоплотиться в другие характеры. Тогда было голодное время, приходилось подрабатывать таксистом», — признался Дюжев.

Артист также вспомнил, что в те годы водителям приходилось ориентироваться по бумажным картам. Они выясняли у пассажиров район и улицу, прокладывали маршрут и отмечали дорогу самостоятельно.

Однако долго работать в такси Дюжев не смог: клиенты начали узнавать его после выхода сериала на экраны. Тогда актёр переключился на другую подработку — стал играть Деда Мороза.