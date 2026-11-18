«Было голодное время»: Дюжев признался, что после «Бригады» работал таксистом
Дмитрий Дюжев признался, что после «Бригады» работал таксистом
Обложка © ТАСС / Алена Бжахова
Актёру Дмитрию Дюжеву пришлось подрабатывать таксистом после съёмок в сериале «Бригада». Новых предложений в кино не поступало, поэтому артист искал другие способы заработать. Об этом исполнитель роли Космоса рассказал журналистам на премьере фильма «Дедмобиль».
Дмитрий Дюжев рассказал, как после «Бригады» работал таксистом. Видео © Telegram / ZVEZDAЧ
По словам Дюжева, представители киноиндустрии с осторожностью относились к актёрам, сыгравшим в криминальной саге. Они сомневались, смогут ли артисты убедительно перевоплощаться в другие образы или зрители и коллеги будут воспринимать их исключительно как криминальных персонажей.
«Кинообщественность остерегалась: не с улицы ли мы криминальные типажи и насколько мы профессиональные актёры для того, чтобы иметь возможность перевоплотиться в другие характеры. Тогда было голодное время, приходилось подрабатывать таксистом», — признался Дюжев.
Артист также вспомнил, что в те годы водителям приходилось ориентироваться по бумажным картам. Они выясняли у пассажиров район и улицу, прокладывали маршрут и отмечали дорогу самостоятельно.
Однако долго работать в такси Дюжев не смог: клиенты начали узнавать его после выхода сериала на экраны. Тогда актёр переключился на другую подработку — стал играть Деда Мороза.
Напомним, что сериал «Бригада» вышел в 2002 году. Дмитрий Дюжев исполнил в нём роль Космоса Холмогорова, одного из четырёх друзей, чья история связана с криминальным миром 1990-х. Эта работа принесла артисту широкую известность.