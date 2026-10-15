Быстрее, чем успеешь моргнуть: Школьник из Китая установил новый рекорд с кубиком Рубика

Юный спидкубер отличился 6 октября на турнире Guangzhou Grand Open 2026 в Гуанчжоу. До этого лучшим считался результат поляка Теодора Зайдера, который в феврале справился с головоломкой за 2,76 секунды. Теперь прежний показатель удалось улучшить на четверть секунды.

Ранее Life.ru рассказывал о шестилетней китаянке Лянь Юньчжи, которая дважды за три дня побила женский мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика. Сначала девочка показала среднее время 4,52 секунды на соревнованиях в Ухане, а затем сократила его до 4,27 на следующем состязании. При этом её достижение рассчитывалось по серии попыток, а не по одному прохождению.