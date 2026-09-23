Шесть лет и 4,27 секунды: Малышка дважды за три дня переписала мировой рекорд

Шестилетняя китаянка Лянь Юньчжи дважды за три дня обновила женский мировой рекорд по средней скорости сборки кубика Рубика 3×3×3. Лучший результат девочки составил 4,27 секунды, сообщает World Cube Association (WCA).

Сначала юная спидкуберша показала среднее время 4,52 секунды на соревнованиях в Ухане. Уже на следующем турнире в Гуанчжоу она улучшила собственное достижение до 4,27 секунды. Речь идёт именно о среднем результате по серии попыток.

На официальных турнирах участники собирают головоломку пять раз, после чего лучший и худший результаты отбрасываются, а среднее время рассчитывается по оставшимся трём. Лянь стала первой женщиной-спидкубером, преодолевшей рубеж в 4,5 секунды по этому показателю.

Кубиком Рубика девочка увлеклась в четыре года. Сейчас она знает более 1,3 тысячи алгоритмов сборки и тренируется по два-три часа в день. При этом абсолютный мировой рекорд в одиночной сборке 3×3×3 принадлежит девятилетнему поляку Теодору Зайдеру — в феврале 2026 года он справился с головоломкой за 2,76 секунды.

Ранее Life.ru рассказывал о 13-летнем китайце Чэнь Чжэне, который установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика одной рукой. На турнире Wuhu Open 2026 его средний результат составил 6,99 секунды.