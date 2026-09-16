Меньше семи секунд одной рукой: Школьник из КНР установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

13-летний Чэнь Чжэнь из Китая стал первым спидкубером, преодолевшим отметку в семь секунд по среднему времени сборки кубика Рубика 3×3×3 одной рукой. Об этом сообщается на сайте World Cube Association.

На турнире Wuhu Open 2026 в китайской провинции Аньхой подросток показал средний результат 6,99 секунды и установил мировой рекорд. Пять попыток Чэнь Чжэня заняли 7,27, 7,07, 6,12, 9,48 и 6,64 секунды. По правилам соревнований лучший и худший результаты отбрасываются, а среднее рассчитывается по оставшимся трём попыткам.

Самая быстрая сборка китайца на турнире заняла 6,12 секунды. Этот результат одновременно стал национальным рекордом Китая в одиночной попытке. Чэнь Чжэнь увлёкся кубиком Рубика в девять лет и с 2023 года успел принять участие почти в 40 соревнованиях. По данным китайских СМИ, за это время он около 30 раз становился победителем турниров.

Ранее Life.ru рассказывал, как в России детей учат скоростной сборке кубика Рубика и готовят к соревнованиям. Тренер по спидкубингу Андрей Жуков отмечал, что некоторые юные участники начинают выступать на турнирах уже в пять лет.