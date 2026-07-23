Чемпион мира Фатыхов 44 секунды тряс кубики перед решающим броском

Айрат Фатыхов рассказал Life.ru о финале международного турнира 2017 года, в котором судьбу победы решил один бросок. Спортсмену требовалось выбросить не меньше трёх и четырёх: единица или двойка означали поражение. Перед броском он тряс кубики почти минуту.

«Я тряс кубики сначала четыре секунды, потом ещё 44 секунды. В итоге бросил, и у меня получилось! Я выиграл свой первый международный чемпионат», — поделился Фатыхов.

После победы Фатыхов ещё один-два месяца пересматривал запись решающей игры по вечерам.

Фатыхов пришёл в нарды уже взрослым — просто несколько дней подряд наблюдал, как друзья не могут оторваться от доски. Теперь он чемпион России, многократный победитель международных турниров и человек, который перед важнейшими стартами намеренно перестаёт брать кубики в руки. Подробнее — в материале Life.ru.