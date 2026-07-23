Чемпион мира Фатыхов рассказал, как 448-страничная книга отучила его побеждать

Чемпион мира по нардам Айрат Фатыхов признался, что после прочтения специальной книги об игре около двух лет не мог выиграть ни одного серьёзного турнира. В итоге спортсмен вернул 448-страничное пособие дарителям и решил снова полагаться на собственное мышление.

«Я её прочитал и после этого около двух лет вообще ничего не мог выиграть. В итоге эту книгу им обратно передарил и сказал: «Играйте сами по книге, а я буду играть своим умом», — поделился Фатыхов в интервью Life.ru.

В эксклюзивном интервью Life.ru первый чемпион мира по длинным нардам-блиц Айрат Фатыхов рассказал, зачем перед турнирами меняет доску на бильярд, как вытаскивает почти проигранные матчи и чьи слова вспоминает перед решающим броском.