Бюстгальтеры снять, брюки расстегнуть: Адвокаты пожаловались на досмотр в СИЗО №4

Адвокаты пожаловались на жёсткий досмотр при входе в московское СИЗО №4 «Медведь». Женщин, по их словам, просят снимать бюстгальтеры, а мужчин — расстёгивать брюки и снимать вещи с металлическими элементами. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Юристы рассказали, что о новых требованиях узнали уже на КПП. Тех, кто отказался проходить такую процедуру, к подзащитным не пустили. По данным издания, часть досмотра проводится под видеонаблюдением. Адвокаты считают такие требования унизительными и сомневаются в их законности.

Адвокат Данила Болдырев рассказал «Осторожно, новости», что контроль в изоляторе ужесточили после сообщения о проносе телефона. Ранее в том же СИЗО действительно задерживали двух адвокатов с запрещёнными предметами: у одного нашли флеш-карты, у другого — зарядное устройство и USB-провод. Обоих оштрафовали.

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что Адвокатская палата Москвы направила запрос в столичное УФСИН. По её данным, никаких общих распоряжений о таком порядке досмотра по московским СИЗО не было. Поэтому происходящее в «Медведе» она назвала местной инициативой.

Ранее Ева Меркачёва рассказала о рекордном числе подростков в московских СИЗО. По данным члена СПЧ, на тот момент под стражей в столице находились 105 несовершеннолетних, в том числе четыре девочки. Правозащитница связывала такую динамику с проблемами профилактики подростковой преступности, распространением наркотиков и влиянием криминальной среды.