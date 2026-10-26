Бывшие владельцы «Покровского» получили по 24 года за рейдерский захват

Головинский районный суд Москвы заочно приговорил бывших бенефициаров агроконцерна «Покровский» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова к 24 годам колонии строгого режима каждого. Их признали виновными по делу об организованном преступном сообществе, которое пыталось захватить активы агрокомплекса «Кущевский» стоимостью более миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Помимо длительных сроков, суд назначил предпринимателям крупные денежные взыскания. Коровайко оштрафован на 303 миллиона рублей, Чебанов — на 435 миллионов. Обоих разыскивают по международным каналам, поэтому судебное разбирательство проходило без их участия.

По материалам дела, в 2016–2021 годах бизнесмены руководили преступным сообществом, действовавшим в Краснодарском крае и Ростовской области. Его участники намеревались получить контроль над агрокомплексом «Кущевский», используя процедуру банкротства предприятия и манипуляции с правами аренды сельскохозяйственных земель.

Следствие установило, что для достижения цели фигуранты организовывали фиктивные судебные разбирательства, выводили имущество предприятия и оказывали давление на его владельца Фёдора Стрельцова. В частности, у предпринимателя требовали 600 миллионов рублей либо передачу всей доли в компании, угрожая физической расправой и уголовным преследованием его родственников.

Полностью завладеть активами злоумышленникам не удалось: деятельность сообщества пресекли правоохранительные органы. Общий ущерб от действий его участников оценили в 1,8 миллиарда рублей.

Суд также постановил конфисковать почти 178 миллионов рублей, полученных преступным путём, и удовлетворил гражданские иски потерпевших примерно на 150 миллионов рублей. Арест имущества осуждённых сохранён до исполнения приговора в части денежных взысканий. Защита Коровайко и Чебанова намерена обжаловать решение суда.

История концерна уже сопровождалась масштабными имущественными разбирательствами. В 2023 году суд обратил в доход государства активы «Покровского» стоимостью свыше 500 миллиардов рублей. Впоследствии национализированный агрохолдинг был передан структуре группы ВТБ.