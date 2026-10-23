Одного из лидеров ОПГ «‎Артаковские» задержали в Челябинской области

В Челябинской области задержали 42-летнего мужчину, который, по версии следствия, руководил подразделением преступного сообщества и вербовал новых участников. Суд заключил его под стражу, сообщили в региональном УФСБ.

По данным ведомства, фигурант подыскивал представителей криминальной среды для совершения вымогательств, похищений людей и преступлений против личности. В задержании участвовали сотрудники ФСБ и Росгвардии. В УФСБ также утверждают, что мужчина пропагандировал деятельность организации, признанной экстремистской и запрещённой в России.

Следователи областного главка МВД возбудили дела о вымогательстве в особо крупном размере, участии в преступном сообществе и деятельности экстремистской организации. Ранее силовики задержали предполагаемого лидера сообщества, трёх руководителей звеньев и 11 активных участников. Главарь банды Артак Варосян находится под стражей с ноября 2025 года.

Ранее Life.ru рассказывал о расследовании деятельности «Артаковских». По версии следствия, участники группировки занимались вымогательствами, похищениями людей, рейдерскими захватами и незаконным оборотом драгоценных металлов.