Верховный суд РФ отказался отменить приговор криминальному лидеру Диме Чёрному

Верховный суд России отказался прекращать уголовное дело и освобождать от наказания уроженца Тюмени Дмитрия Ляпустина, известного в криминальной среде как Дима Чёрный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Суд оставил без изменений приговор Тюменского областного суда от 30 апреля 2025 года и последующее решение апелляционной инстанции. Ранее Ляпустину назначили девять лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, во время предыдущего срока заключения мужчина получил авторитет среди осуждённых и стал «смотрящим по отряду». Он придерживался неформальной тюремной иерархии и демонстрировал принадлежность к криминальному сообществу, в том числе с помощью соответствующих татуировок.

После освобождения Ляпустин, как установил суд, занялся вымогательством. Он требовал у предпринимателей деньги якобы на материальную поддержку других заключённых.

В декабре 2023 года мужчину задержали после получения 20 тысяч рублей от местного бизнесмена. Во время обыска в его доме в деревне Зырянка правоохранители обнаружили обрез охотничьего ружья ТОЗ-БМ.

В итоге Ляпустина признали виновным в вымогательстве, незаконном хранении оружия и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Осуждённый обжаловал решение вплоть до Верховного суда, настаивая, что обвинение не подтверждается исследованными доказательствами и уголовное преследование является незаконным. Высшая судебная инстанция его доводы не поддержала.

Ранее в Челябинске задержали лидера ОПГ «Вахрушевские», которого подозревают в вымогательстве. Силовики продолжают масштабную зачистку региона от криминальных авторитетов, контролировавших местный бизнес.