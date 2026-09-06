Криминального авторитета из Пласта взяли под стражу

Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу на два месяца криминального авторитета Николая Томарова, который орудовал в городе Пласт. Он занимался рейдерством, вымогательством и организацией преступлений против личности, полагают следователи.

По данным правоохранительных органов, члены его ОПГ пытались отобрать у местного предпринимателя бизнес в сфере такси. Бизнесмена и членов его семьи подвергли насилию и угрожали уничтожением имущества. Спецоперацию по задержанию провели сотрудники УФСБ и ГУ МВД при силовой поддержке Росгвардии, сообщает URA.ru.

Ранее в Челябинске задержали лидера ОПГ «Вахрушевские», которого подозревают в вымогательстве. Силовики продолжают масштабную зачистку региона от криминальных авторитетов, контролировавших местный бизнес.