Криминального авторитета из Пласта взяли под стражу
В Челябинской области арестовали криминального авторитета Николая Томарова
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Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу на два месяца криминального авторитета Николая Томарова, который орудовал в городе Пласт. Он занимался рейдерством, вымогательством и организацией преступлений против личности, полагают следователи.
По данным правоохранительных органов, члены его ОПГ пытались отобрать у местного предпринимателя бизнес в сфере такси. Бизнесмена и членов его семьи подвергли насилию и угрожали уничтожением имущества. Спецоперацию по задержанию провели сотрудники УФСБ и ГУ МВД при силовой поддержке Росгвардии, сообщает URA.ru.
Ранее в Челябинске задержали лидера ОПГ «Вахрушевские», которого подозревают в вымогательстве. Силовики продолжают масштабную зачистку региона от криминальных авторитетов, контролировавших местный бизнес.
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