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Регион
Опубликовано 6 сентября, 11:17

Криминального авторитета из Пласта взяли под стражу

В Челябинской области арестовали криминального авторитета Николая Томарова

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу на два месяца криминального авторитета Николая Томарова, который орудовал в городе Пласт. Он занимался рейдерством, вымогательством и организацией преступлений против личности, полагают следователи.

По данным правоохранительных органов, члены его ОПГ пытались отобрать у местного предпринимателя бизнес в сфере такси. Бизнесмена и членов его семьи подвергли насилию и угрожали уничтожением имущества. Спецоперацию по задержанию провели сотрудники УФСБ и ГУ МВД при силовой поддержке Росгвардии, сообщает URA.ru.

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Ранее в Челябинске задержали лидера ОПГ «Вахрушевские», которого подозревают в вымогательстве. Силовики продолжают масштабную зачистку региона от криминальных авторитетов, контролировавших местный бизнес.

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Борис Эльфанд
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