Лидер криминального мира России Шакро Молодой перешёл к закрытому образу жизни

Получив статус самого влиятельного вора в законе*, Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, стал негласным лидером криминального мира России. Он был коронован в 1990-х годах и считается одним из самых авторитетных криминальных элементов на постсоветском пространстве.

Родившийся в 1953 году в Тбилиси Калашов впервые попал в колонию в 17 лет за кражу. В 1999 году он перебрался в Испанию, где совмещал легальный бизнес с криминальной деятельностью. В 2006 году его задержали в ОАЭ и экстрадировали в Испанию, где приговорили к 7,5 годам тюрьмы и штрафу в 20 миллионов евро.

После освобождения Калашов вернулся в Россию. После гибели Деда Хасана за ним закрепилась репутация вора* номер один. В марте 2018 года суд отправил его в колонию за вымогательство. В марте 2024 Калашов вышел на свободу по УДО.

Сейчас Шакро Молодой, как считается, контролирует значительную часть теневого бизнеса и выступает арбитром в спорах между криминальными группировками. Его влияние распространяется на различные регионы страны, однако сам он перешёл к полностью закрытому образу жизни, пишет «Лента.ру».

Ранее вор в законе* Циркач пережил пытки в Ираке из-за чудовищной ошибки спецслужб. Его приняли за террориста, после чего криминальный авторитет несколько месяцев провёл в застенках местных спецслужб.

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