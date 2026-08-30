Вор в законе Циркач пережил пытки в Ираке из-за чудовищной ошибки спецслужб

Вора в законе* Олега Пирогова по прозвищу Циркач в 2015 году по ошибке приняли в Ираке за террориста, после чего он несколько месяцев провёл в застенках местных спецслужб. Криминальный авторитет* оказался в стране вместе с «коллегой» Виктором Жариновым, когда они пытались добраться из Турции в Россию.

Их задержали на границе в районе Эрбиля, приняв за боевиков. Позднее иракские следователи связались с российскими коллегами и выяснили, что задержанные имеют отношение к криминальной среде, но не к терроризму.

«В застенках иракских спецслужб задержанные провели несколько месяцев. Позднее Циркач рассказывал о жестоком обращении и пытках во время заключения», — пишет «Лента.ру».

В ноябре 2015 года Циркач вернулся в Москву, после чего вошёл в ближайшее окружение Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. В 2022 году Пирогова приговорили к восьми годам и трём месяцам колонии строгого режима по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Напомним, в мае 2021 года Циркача экстрадировали из Польши в Россию по запросу Генпрокуратуры. К тому моменту криминальный авторитет около двух лет находился за границей, а после доставки в Москву его поместили под усиленную охрану.

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