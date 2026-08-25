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25 августа, 16:52

С 1994 года назначал «смотрящих»: В Твери осудили известного «вора в законе»

Криминального авторитета Волчка приговорили к 10 годам особого режима

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Тверской областной суд приговорил 66-летнего криминального авторитета Сергея Волкова, известного как Волчок, к десяти годам колонии особого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.

По данным прокуратуры, такой статус Волчок занимал с 1994 года. Следствие установило, что он поддерживал криминальную субкультуру, распространял «воровские» идеи и объединял вокруг себя людей, придерживавшихся соответствующих правил и традиций.

Находясь как на свободе, так и в местах лишения свободы, Волков, по версии обвинения, распределял сферы влияния, назначал «смотрящих» и разрешал конфликты между осуждёнными. Кроме того, он контролировал пополнение так называемого общака и распоряжался находившимися в нём деньгами.

Суд назначил Волчку десять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима и ещё полтора года ограничения свободы после отбытия основного наказания. В доход государства также конфискованы $30 тысяч и €20 тысяч, которые суд признал добытыми преступным путём.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Верховный суд разъяснил правила определения «воров в законе». Суд рекомендовал учитывать не только формальный криминальный статус, но и конкретные действия человека — например, разрешение конфликтов между преступными группами, установление внутренних правил и определение положения других участников криминальной среды.

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Александра Мышляева
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