Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 10:10

Расстрел ради «уважения»: Вора в законе задержали за двойное убийство в Хакасии спустя 33 года

Лидера ОПГ Татаренкова задержали в Хакасии за двойное убийство в 1993 году

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

В Хакасии задержали двух участников преступной группировки, которых подозревают в организации убийства двух жителей республики в 1993 году. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Хакасии задержали двух участников преступной группировки. Видео © Telegram / Следком

Расследование дела о двойном убийстве было возобновлено спустя более 30 лет. Следователи совместно с криминалистами и сотрудниками правоохранительных органов установили лиц, которые могли быть причастны к преступлению.

По версии следствия, в деле с убийством были замешаны участники криминальной группировки, действовавшей в Саяногорске в 1990-е годы. Один из пожизненно осуждённых за другие особо тяжкие преступления дал признательные показания и сообщил сведения о возможных соучастниках.

Следствие считает, что в 1993 году лидер группировки Владимир Татаренков решил расправиться с двумя знакомыми мужчинами, чтобы укрепить своё влияние в криминальной среде. Для совершения преступления он привлёк нескольких сообщников.

27 октября 1993 года вооружённые исполнители прибыли на трассу Саяногорск — Черёмушки и заняли позиции возле дороги. После сигнала по радиостанции они открыли огонь по автомобилю с потерпевшими. Оба мужчины получили смертельные ранения и скончались на месте.

Двум задержанным предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах по законодательству РСФСР. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Один из предполагаемых участников уже отбывает пожизненное наказание за другие преступления, ещё один фигурант считается пропавшим без вести. Следователи продолжают собирать доказательства.

Ответят по закону: Задержаны осквернители мемориала «Героям Сталинградской битвы»
Ответят по закону: Задержаны осквернители мемориала «Героям Сталинградской битвы»

Ранее Тверской областной суд приговорил криминального авторитета Сергея Волкова по прозвищу Волчок к 10 годам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. Также у него конфисковали деньги, которые суд признал полученными преступным путём.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Хакасия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar