Расстрел ради «уважения»: Вора в законе задержали за двойное убийство в Хакасии спустя 33 года

В Хакасии задержали двух участников преступной группировки, которых подозревают в организации убийства двух жителей республики в 1993 году. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Хакасии задержали двух участников преступной группировки. Видео © Telegram / Следком

Расследование дела о двойном убийстве было возобновлено спустя более 30 лет. Следователи совместно с криминалистами и сотрудниками правоохранительных органов установили лиц, которые могли быть причастны к преступлению.

По версии следствия, в деле с убийством были замешаны участники криминальной группировки, действовавшей в Саяногорске в 1990-е годы. Один из пожизненно осуждённых за другие особо тяжкие преступления дал признательные показания и сообщил сведения о возможных соучастниках.

Следствие считает, что в 1993 году лидер группировки Владимир Татаренков решил расправиться с двумя знакомыми мужчинами, чтобы укрепить своё влияние в криминальной среде. Для совершения преступления он привлёк нескольких сообщников.

27 октября 1993 года вооружённые исполнители прибыли на трассу Саяногорск — Черёмушки и заняли позиции возле дороги. После сигнала по радиостанции они открыли огонь по автомобилю с потерпевшими. Оба мужчины получили смертельные ранения и скончались на месте.

Двум задержанным предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах по законодательству РСФСР. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Один из предполагаемых участников уже отбывает пожизненное наказание за другие преступления, ещё один фигурант считается пропавшим без вести. Следователи продолжают собирать доказательства.

Ранее Тверской областной суд приговорил криминального авторитета Сергея Волкова по прозвищу Волчок к 10 годам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. Также у него конфисковали деньги, которые суд признал полученными преступным путём.