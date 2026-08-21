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21 августа, 10:03

Ответят по закону: Задержаны осквернители мемориала «Героям Сталинградской битвы»

СК РФ: Задержаны подозреваемые в осквернении мемориала на Мамаевом кургане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yankovsky88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yankovsky88

В Волгоградской области завершилась операция по поиску лиц, причастных к осквернению мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, двое подозреваемых задержаны.

Фигурантами уголовного дела стали мужчины в возрасте 31 года и 36 лет. Им вменяется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Поимка подозреваемых стала результатом совместной работы следователей СК России по Волгоградской области, сотрудников регионального УФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД. Отмечается, что задержания проводились в разных субъектах Российской Федерации, где скрывались фигуранты. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

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Напомним, ранее полиция начала проверку в отношении блогера и бойца поп-MMA Святослава Коваленко, снявшего скандальное видео на Мамаевом кургане. Правоохранители обнаружили этот ролик в Сети и усмотрели в действиях мужчины признаки нарушения общественного порядка.

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Оксана Попова
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