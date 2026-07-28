Статья о реабилитации нацизма грозит блогеру за выходку на Мамаевом кургане

Шутка с пятитысячной купюрой на Мамаевом кургане может обернуться для бойца поп-ММА Святослава Коваленко уголовным делом. Следователи начали проверку по статье о реабилитации нацизма. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на спорте».

Блогер бросил 5000 рублей в водоём возле скульптуры «Стоять насмерть». После этого он отошёл в сторону и стал снимать, как посетители мемориального комплекса пытаются достать деньги.

За купюрой тянулись дети и взрослые. В итоге один из мужчин разулся, зашёл в воду и забрал банкноту. Ролик вызвал возмущение пользователей, которые назвали подобный контент неуместным для памятного места.

После скандала Коваленко удалил видео и заявил, что не хотел никого оскорбить. По его словам, он ежегодно приезжает на Мамаев курган и в этот раз бросил крупную сумму, поскольку более мелких денег при себе не оказалось.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям автора ролика. Коваленко родился в Знаменске Астраханской области. Сейчас он известен как блогер, боец поп-ММА и поп-бокса.

Полиция начала проверять Святослава Коваленко после появления скандального ролика в Сети. Правоохранители усмотрели в его действиях возможное нарушение общественного порядка и пообещали принять решение после правовой оценки произошедшего.