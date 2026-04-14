В Челябинске задержали лидера ОПГ «Вахрушевские»

В Челябинске сотрудники нескольких силовых ведомств задержали неоднократно судимого Александра Вахрушева. Его подозревают в вымогательстве, а также в причастности к деятельности преступной группировки «Вахрушевские» — название которой созвучно с фамилией предполагаемого лидера, пишет Baza.

По версии следствия, ОПГ занималась совершением тяжких и особо тяжких преступлений, включая незаконный оборот драгоценных металлов на ПАО «Южуралзолото группа компаний» (бывшее «Южуралзолото»).

Внимание силовиков к Вахрушеву привлекло задержание Артака Варосяна, которого связывают с другой преступной группировкой — «Артаковские». При обысках в доме Варосяна изъяли драгметаллы. По данным следствия, они были добыты преступным путём на ПАО ЮГК.

Ранее Московский областной суд приговорил Константина Пискарева (Костя Большой), главаря преступной группировки, действовавшей в Москве и области с 1998 по 2011 год, к пожизненному заключению. На счету банды — убийство 21 человека, четверо выжили. Среди жертв — мэр Сергиева Посада Евгений Душко, убитый в 2011 году.