Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 16:37

В Челябинске задержали лидера ОПГ «Вахрушевские»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

В Челябинске сотрудники нескольких силовых ведомств задержали неоднократно судимого Александра Вахрушева. Его подозревают в вымогательстве, а также в причастности к деятельности преступной группировки «Вахрушевские» — название которой созвучно с фамилией предполагаемого лидера, пишет Baza.

По версии следствия, ОПГ занималась совершением тяжких и особо тяжких преступлений, включая незаконный оборот драгоценных металлов на ПАО «Южуралзолото группа компаний» (бывшее «Южуралзолото»).

Внимание силовиков к Вахрушеву привлекло задержание Артака Варосяна, которого связывают с другой преступной группировкой — «Артаковские». При обысках в доме Варосяна изъяли драгметаллы. По данным следствия, они были добыты преступным путём на ПАО ЮГК.

Арестован яхт-клуб для сбора одной из самых кровавых банд «нулевых» — Кости Большого

Ранее Московский областной суд приговорил Константина Пискарева (Костя Большой), главаря преступной группировки, действовавшей в Москве и области с 1998 по 2011 год, к пожизненному заключению. На счету банды — убийство 21 человека, четверо выжили. Среди жертв — мэр Сергиева Посада Евгений Душко, убитый в 2011 году.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar