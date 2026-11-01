Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон предположил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский может стать жертвой покушения. Свою оценку он высказал в эфире YouTube-канала.

Джонсон считает, что риск для жизни экс-комика велик. Он также предположил, что ему может потребоваться покинуть Украину. По мнению аналитика, лучшим выходом для Зеленского стало бы содействие ЦРУ в выезде из страны.

Ранее представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил Владимиру Зеленскому совместную поездку из Хельсинки в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. По замыслу финского политика, совместный перелёт мог бы стать способом организовать встречу для обсуждения путей прекращения конфликта. При этом о реакции Зеленского на предложение Мемы пока не сообщалось.