Президент США Дональд Трамп намерен пригласить главаря киевского руководства Владимира Зеленского на декабрьский саммит G20 в Майами. Американский лидер подтвердил это, отвечая на вопрос журналистов в Мар-а-Лаго.

«Да, нет проблемы», — сказал республиканец, отвечая на вопрос, направит ли он экс-комику приглашение на встречу лидеров «Большой двадцатки».

Глава Белого дома также высказался о перспективах завершения конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, это может произойти в обозримом будущем.

«Думаю, конфликт между Украиной и Россией завершится в не таком далёком будущем», — сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта приблизились к заключению соглашения. Американский лидер подчеркнул, что прежде не давал столь определённых оценок перспективам завршения боевых действий. Подготовка к переговорам продолжается. Как сообщил 30 октября помощник президента России Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон приступили к согласованию даты встречи в Абу-Даби. Консультации рассчитывают провести в ноябре, но окончательные сроки пока не утверждены.