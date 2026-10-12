Бывший ростовский министр Окунев мог украсть почти 2 млрд перед побегом из России

Бывшему заместителю губернатора Ростовской области и экс-министру транспорта Владимиру Окуневу приписывают незаконный доход почти в 2 млрд рублей, полученный благодаря махинациям с дорожными тендерами. Такие сведения предоставили в правоохранительных органах.

По данным силовиков, экс-чиновник организовал схему, позволявшую сохранять завышенные цены при заключении государственных контрактов на ремонт автодорог. Для этого на торгах создавалась видимость соперничества между участниками, хотя реальной борьбы за заказы не происходило. Всего подобный механизм использовался в 53 конкурсных процедурах, пишет ТАСС.

Как уточнили правоохранители, действия Окунева привели к поддержанию стоимости договоров на общей сумме 1 млрд 947 млн рублей. В злоупотреблении служебным положением усматривают источник преступного дохода, превышающего 1,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Ростовской области и министр транспорта Владимир Окунев был заочно арестован на два месяца. Он успел скрыться за границей. По некоторым данным, экс-министр может находиться в Армении.