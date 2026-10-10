Экс-глава управления лесного хозяйства Минобороны Закаморный арестован за взятку

Бывшего руководителя управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России Сергея Закаморного отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Решение о заключении экс-чиновника в СИЗО принял Хамовнический районный суд Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщили представители правоохранительных органов.

Уголовное преследование бывшего сотрудника оборонного ведомства началось 8 октября. В тот же день силовики задержали подозреваемого.

«Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Закаморного было возбуждено 8 октября», — рассказал источник агентства.

Уже 9 октября следователи направили в Хамовнический суд ходатайство об избрании меры пресечения. Изучив представленные материалы, инстанция согласилась с доводами стороны обвинения и санкционировала арест.

Бывшему должностному лицу вменяют особо крупное взяточничество. По соответствующей статье Уголовного кодекса предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. При этом виновность обвиняемого может установить только суд.

Ранее Life.ru сообщал о расследовании дела о взятке в отношении руководителя парка «Патриот». В Министерстве обороны заявили о готовности полностью содействовать следственным органам и подчеркнули, что противодействие коррупции остаётся одним из приоритетов ведомства.